Нганну на последние четыре победы затратил в общей сложности менее 3 минут

Ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его основном карде состоялся бой тяжеловесов Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка.

Нганну одержал победу нокаутом всего за 19 секунд. Это была уже четвёртая кряду победа француза камерунского происхождения. При этом все эти четыре победы он завоевал досрочно, затратив на них в общей сложности менее трёх мину.

Победу над Кёртисом Блейдсом он одержал за 44 секунды, для триумфа в бою с Кейном Веласкесом ему понадобилось 26 секунд, наибольшие усилия понадобились в поединке с Джуниором дос Сантосом — 71 секунда. И вот теперь пришёл успех в бою с Розенстрайком. В общей сложности для всех этих побед Нганну хватило 2 минут и 40 секунд.

К слову, победа над Розенстрайком стала для Нганну самой быстрой в карьере.