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Шевченко подколола Сехудо, выложив фото с чемпионскими поясами

Шевченко подколола Сехудо, выложив фото с чемпионскими поясами
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко решила немного потроллить чемпиона UFC в легчайшем весе Генри Сехудо. Так, спортсменка выложила на своей странице в «Твиттере» фото, где позирует с тремя титулами.

«Есть только один человек, способный остановить Сехудо», — написала Шевченко.

Соответствующий пост можно увидеть на её странице в социальной сети.

Сехудо несколько раз вызывал Валентину Шевченко на бой, выражая желание определить первого в истории межгендерного чемпиона.

Напомним, сегодня, 10 мая, ранним утром по московскому времени Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза и тем самым защитил титул чемпиона в легчайшем весе. После этого он объявил о завершении профессиональной карьеры.

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