Чжан Вэйли выразила желание провести бой с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вэйли выразила желание провести бой с чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко.



«Когда я вернулась в Китай в апреле, болельщики сразу же узнали меня в аэропорту. Это было очень удивительно, поскольку я была в защитном костюме Сейчас, даже когда я просто бегаю на улице, фанаты узнают меня. Это очень приятно. Я рада, что всё больше людей в Китае узнают обо мне и о мире смешанных единоборств.



Если это будет возможно, то я хотела бы попробовать свои силы в следующей весовой категории. Я хотела бы подраться с чемпионкой в наилегчайшем весе», — приводит слова Чжан Вэйли Straits Times.



Действующей чемпионкой наилегчайшего веса является Валентина Шевченко.