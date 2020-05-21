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Чжан Вэйли выразила желание провести бой с Валентиной Шевченко

Чжан Вэйли выразила желание провести бой с Валентиной Шевченко
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вэйли выразила желание провести бой с чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко.

«Когда я вернулась в Китай в апреле, болельщики сразу же узнали меня в аэропорту. Это было очень удивительно, поскольку я была в защитном костюме Сейчас, даже когда я просто бегаю на улице, фанаты узнают меня. Это очень приятно. Я рада, что всё больше людей в Китае узнают обо мне и о мире смешанных единоборств.

Если это будет возможно, то я хотела бы попробовать свои силы в следующей весовой категории. Я хотела бы подраться с чемпионкой в наилегчайшем весе», — приводит слова Чжан Вэйли Straits Times.

Действующей чемпионкой наилегчайшего веса является Валентина Шевченко.

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