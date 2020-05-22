Чукагян, проигравшая Валентине Шевченко, собирается провести бой с Антониной Шевченко
Экс-претендентка на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Кейтлин Чукагян, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 30 мая, сообщает MMAJunkie.
Ожидается, что её соперницей станет Антонина Шевченко. В некотором роде это будет уникальная ситуация. В предыдущем поединке Чукагян проиграла чемпионке UFC Валентине Шевченко. Таким образом, это будет первый случай в истории лиги, когда кто-либо из бойцов в двух боях кряду встретится с сёстрами Шевченко.
Антонина Шевченко предыдущую схватку провела в августе 2019 года, тогда она справилась с Лючией Пудиловой. Всего в UFC 35-летняя спортсменка выступила трижды и дважды одерживала победы. Единственное поражение она потерпела на турнире UFC в Санкт-Петербурге от Роксан Модаффери.
- 22 мая 2020
-
01:17
-
01:16
-
00:28
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:23
-
21:36
-
20:54
-
19:54
-
18:44
-
17:55
-
15:00
-
14:47
-
13:31
-
12:04
-
11:01
-
10:02
-
09:02
-
00:49
- 20 мая 2020
-
23:43
-
22:51
-
21:51
-
20:44
-
19:35
-
18:43
-
17:52
-
16:38
-
15:11
-
14:19
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
06:20
-
00:44
Партнерский контент