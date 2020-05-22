Чукагян, проигравшая Валентине Шевченко, собирается провести бой с Антониной Шевченко

Экс-претендентка на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Кейтлин Чукагян, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 30 мая, сообщает MMAJunkie.

Ожидается, что её соперницей станет Антонина Шевченко. В некотором роде это будет уникальная ситуация. В предыдущем поединке Чукагян проиграла чемпионке UFC Валентине Шевченко. Таким образом, это будет первый случай в истории лиги, когда кто-либо из бойцов в двух боях кряду встретится с сёстрами Шевченко.

Антонина Шевченко предыдущую схватку провела в августе 2019 года, тогда она справилась с Лючией Пудиловой. Всего в UFC 35-летняя спортсменка выступила трижды и дважды одерживала победы. Единственное поражение она потерпела на турнире UFC в Санкт-Петербурге от Роксан Модаффери.