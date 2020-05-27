Грин может сразиться с Родригесом вместо Холланда
Габриэль Грин может выйти на поединок с Даниэлем Родригесом вместо получившего травму Кевина Холланда, сообщает MMAJunkie.
Бой бойцов полусредней весовой категории Холланда и Родригеса должен был состояться в ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках четвёртого за последние три недели турнира UFC. Из-за травмы Холланда промоушен начал поиски нового соперника для Родригеса, который успел провести пока один поединок в UFC, победив в нём Тима Минса. На счету Кевина Холланда шесть поединков в лиге, в четырёх он одержал победу.
Главным поединком ближайшего турнира UFC станет встреча Тайрона Вудли с Гилбертом Бёрнсом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
Холланд получил травму и не выступит на ближайшем турнире UFC
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