Блахович: не верю, что Джонс уйдёт. Я всё ещё жду бой с ним

Боец полутяжёлого веса Ян Блахович высказался о ситуации вокруг лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Джона Джонса.
«Я просто немного устал от этой ситуации. Я просто жду. Он не уходит. Он не собирается завершать карьеру. Я думаю, что это его игра, чтобы заработать больше денег, и это всё. Но посмотрим, что сделает UFC. Я просто жду ходов UFC и всё. Посмотрим. Если он уйдет, то я надеюсь, что мой следующий бой будет за титул против Доминика Рейеса. Это мой следующий сценарий, если он уйдет, но я в это не верю. Я всё ещё жду бой с ним. Все хотят больших денег. Я это понимаю. Мы делаем это ради денег и ради удовольствия. Это работа, но все её любят. Но вы также хотите зарабатывать большие деньги на этом бизнесе», — приводит слова Блаховича MMAfighting.
Ранее Джонс Джонс, обвинил главу UFC Дэна Уайта во лжи, заверяя, что не просил у босса $ 30 млн за бой с Фрэнсисом Нганну.
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