Третьего боя Нуньес и Шевченко не будет
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что не видит смысла в организации третьего поединка между чемпионкой лиги в двух весовых категориях Амандой Нуньес и чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
«Бой Нуньес с Шевченко? Третий раз? После двух побед Аманды? Не думаю, что это будет хороший поединок для Валентины. С кем встретится Нуньес в следующий раз? Не знаю, это не то, о чём сейчас думаю. Сфокусирован пока на её сегодняшнем выступлении. Она королева в двух весовых категориях», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.
Валентина Шевченко и Аманда Нуньес провели два поединка. В одном из них бразильянка победила единогласным решением, а в другом — раздельным решением судей.
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