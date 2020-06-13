Волков потренировался с 9-килограммовыми палицами

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков продолжает подготовку к поединку с Кёртисом Блейдсом. На этот раз россиянин показал, как тренируется с 9-килограммовыми палицами.

«Тут тоже тренируются с палицами. Вес каждой около девяти килограмм», — написал Волков в сторис на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом состоится в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин прибыл в США несколько дней назад и приступил к заключительной стадии подготовки.

Последний раз Александр появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Грега Харди.