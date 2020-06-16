Мурат Гассиев дебютирует в тяжёлом весе в сочинском казино

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Мурат Гассиев проведёт дебютный поединок в тяжёлой весовой категории в одном из казино в Сочи, бой состоится осенью. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
«Да, бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Напомним, дебют Гассиева в тяжёлом весе должен был состояться ещё в 2019 году, но проведение поединка несколько раз срывалось по различным причинам: травмы боксёра, неудачное проведение подготовительного лагеря.
Всего на счету 26-летнего Гассиева 28 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.
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