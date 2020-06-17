Волков сравнил Блейдса с Нурмагомедовым
Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, сравнил своего ближайшего соперника Кёртиса Блейдса с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе. Напомним, сильной стороной Блейдса, как и Нурмагомедова, является борьба.
«Я бы не хотел себя противопоставлять Хабибу и моделировать, будто я дерусь против него. Стилистически да, для обывателя так можно объяснить: я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приёмами, а у Блейдса, по-моему, их вообще нет, он полагается просто на прессинг», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Волков — Блейдс. Бой возглавит кард турнира UFC Вегас 3.
«Победа — дело техники». Волков — о бое с Блейдсом
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