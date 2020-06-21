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Нганну сообщил, что поставил деньги на победу Блейдса в бою с Волковым

Нганну сообщил, что поставил деньги на победу Блейдса в бою с Волковым
Бокс/ММА / UFC 0

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну сообщил, что поставил деньги на победу Кёртиса Блейдса в бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Vegas 3.

«Я поставил деньги на Блейдса в сегодняшнем бою», — написал Блейдс в «Твиттере».

Блейдс и Волков встретятся в главном бою турнира. Поединок начнётся примерно в 6:00.

Напомним, Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Он проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз Александр бился в ноябре на турнире в Москве. Тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.

Что касается Кёртиса Блейдса, то американец последний раз бился в январе 2020 года. Тогда он досрочно победил экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.

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