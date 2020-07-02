UFC опубликовал полный бой россиянина Яна с Фейбером

Пресс-служба UFC на официальном канале лиги в YouTube опубликовала видео поединка россиянина Петра Яна и американца Юрайа Фейбера.

Бой состоялся на турнире UFC 245 в декабре 2019 года в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой россиянина на 43-й секунде третьего раунда. После выхода из клинча, Ян нанёс резкий удар стопой по подбородку Фейбера, отправив того в нокаут. Этот бой выиграл награду «Выступление вечера».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Для Яна та победа стала шестой подряд, что является самой продолжительной серией в его дивизионе.



Напомним, в ближайшем своём бою Пётр Ян поборется за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории с бразильцем Жозе Алду на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», который состоится 11 июля.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Алду.