UFC опубликовал полный бой россиянина Яна с Фейбером

Пресс-служба UFC на официальном канале лиги в YouTube опубликовала видео поединка россиянина Петра Яна и американца Юрайа Фейбера.
Бой состоялся на турнире UFC 245 в декабре 2019 года в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой россиянина на 43-й секунде третьего раунда. После выхода из клинча, Ян нанёс резкий удар стопой по подбородку Фейбера, отправив того в нокаут. Этот бой выиграл награду «Выступление вечера».
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.
Для Яна та победа стала шестой подряд, что является самой продолжительной серией в его дивизионе.
Напомним, в ближайшем своём бою Пётр Ян поборется за вакантный пояс UFC в легчайшей весовой категории с бразильцем Жозе Алду на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», который состоится 11 июля.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ян — Алду.
- 2 июля 2020
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00
-
00:42
- 30 июня 2020
-
23:38
-
23:33
-
21:59
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
-
09:02
-
01:04