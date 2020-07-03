Туменов: надеялся, Абдулманап Магомедович выкарабкается, но были проблемы с сердцем

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Очень жалко. Я надеялся, что Абдулманап Магомедович выкарабкается. Читал, что ему вроде бы было легче, пришёл в себя. Думал, что восстановится.

Абдулманап был спортивным человеком, видимо, коронавирус сильно повлиял, а до этого, говорят, были проблемы с сердцем. Очень хороший человек был.

Соболезную Хабибу и всем родственникам. Пусть всевышний простит ему все грехи», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.