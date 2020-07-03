Шлеменко — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: понимаю, что чувствует Хабиб

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«После таких новостей чувствуется опустошение. Мне полегче, потому что у меня уже был такой опыт, из моей жизни уходил тренер.
Понимаю, что чувствует Хабиб. Желаю ему сил и терпения. Это невосполнимая утрата. Первое время ты не понимаешь, что делать дальше. Ребята поддержат Хабиба, мы, сибиряки, — тоже.
Ушёл один из самых великих тренеров в истории нашего спорта. Абдулманап мог воспитать ещё много чемпионов. Он делом доказывал, что его методика работает. Она известна на весь мир. Потеря просто огромная для дагестанского и мирового спорта», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
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