Легендарный тренер Трефилов — о смерти отца Хабиба: чёртова болезнь забирает неравнодушных

Знаменитый тренер по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Огромная потеря для нашего спорта. Есть тренеры, я их называю чернорабочие, которые начинают с нуля, доводят своих детей до чемпионов. Таким был Абдулманап. Он был с Хабибом со школьной скамьи. Поэтому это огромная утрата.

Абдулманап сам себя сделал, выковал. Перед ним можно снять шляпу за его работу. Жаль, что эта чёртова болезнь забирает неравнодушных тренеров. Это несправедливо. Но неравнодушные, как правило, уходят первыми. Те, кто болеют за своё дело душой. Выражаю глубокие соболезнования семье. Пусть земля ему будет пухом, хотя, конечно, лучше бы он был с нами», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

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