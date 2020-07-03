«Пусть земля ему будет пухом». Пётр Ян — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Известный российский боец UFC Пётр Ян прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Пусть земля будет пухом», — написал Ян в своём аккаунте в «Инстаграме».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но не сумели спасти легендарного тренера. Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо и наставником своего сына Хабиба.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
- 3 июля 2020
-
16:13
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:25
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:40
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:02
-
13:04
-
12:14
-
11:00
-
09:32
-
09:05
-
07:30
-
00:03
- 2 июля 2020
-
23:48
-
22:44
-
21:18
-
20:57
-
18:45
-
17:45
-
16:41
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02