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«Пусть земля ему будет пухом». Пётр Ян — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

«Пусть земля ему будет пухом». Пётр Ян — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Известный российский боец UFC Пётр Ян прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть земля будет пухом», — написал Ян в своём аккаунте в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но не сумели спасти легендарного тренера. Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо и наставником своего сына Хабиба.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.

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