«Пусть Аллах обрадует тебя райскими садами». Чемпион ОИ по борьбе Садулаев — отцу Хабиба

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Все мы от Аллаха, и к нему наше возвращение. Пусть Аллах обрадует тебя райскими садами», — написал Садулаев в «инстаграме», прикрепив текст к фото с Абдулманапом Нурмагомедовым.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Садулаева.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.
- 3 июля 2020
-
16:13
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:25
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:40
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:02
-
13:04
-
12:14
-
11:00
-
09:32
-
09:05
-
07:30
-
00:03
- 2 июля 2020
-
23:48
-
22:44
-
21:18
-
20:57
-
18:45
-
17:45
-
16:41
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02