«Пусть Аллах обрадует тебя райскими садами». Чемпион ОИ по борьбе Садулаев — отцу Хабиба

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Все мы от Аллаха, и к нему наше возвращение. Пусть Аллах обрадует тебя райскими садами», — написал Садулаев в «инстаграме», прикрепив текст к фото с Абдулманапом Нурмагомедовым.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Садулаева.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Вся актуальная информация о смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в нашей онлайн-трансляции.