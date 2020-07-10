«Алду едет в больницу, а Петя поднимает пояс». Боец MMA Малыхин — о бое Яна

Российский боец MMA Анатолий Малыхин рассказал об ожиданиях от титульного поединка с участием россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду, которые на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» 11 июля оспорят пояс в легчайшем весе, ставший вакантным после ухода из спорта Генри Сехудо. По мнению Малыхина, россиянин одержит победу над соперником.

«В третьем раунде левая нога Петра вылетит, Алду поплывёт, и дальше Петя в прыжке коленом его финиширует. Алду едет в больницу, а Петя поднимает пояс и везёт его в Россию.

Может ли Алду победить на опыте? Не думаю. Когда ты бредишь этим боем и титулом, ты побеждаешь. Тем более когда ты такой разносторонний и классный мастер, как Петр Ян.

Алду это всё уже испытал раньше, ему 33 года, он был чемпионом несколько лет назад, сейчас он не настолько заряжен. Но у него всё ещё хорошие лоукики, это его шанс. Пете нужно быть к этому готовым. Я думаю, у него в команде не хуже меня об этом знают и подготовили его как следует», — цитируют Малыхина «Известия».

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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