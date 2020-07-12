Появилось видео октагона, где проходит турнир UFC 251

UFC Europe показал последние приготовления в октагоне «Бойцовского острова».

Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC Europe.

На турнире UFC 251, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» состоится сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем.

В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.

В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Альдо.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.