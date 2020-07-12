Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251

В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.

Первый и второй раунды противостояния прошли под полным контролем бойца из США, а уже начиная с третьего Волкановски начал захватывать инициативу, что наглядно демонстрировала статистика – 22-21 и 25:15 во втором и третьем раундах по значимым ударам. Четвёртый и пятый раунды оказались равными, поэтому судейское решение многим может показаться спорным.

Раздельным решением судей победу одержал Алекс Волкановски – 48-47, 47-48, 48-47. Таким образом, титул чемпиона полулёгкой весовой категории остался за представителем Австралии.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.