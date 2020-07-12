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Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251

Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251
Бокс/ММА / UFC 0

В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.

Первый и второй раунды противостояния прошли под полным контролем бойца из США, а уже начиная с третьего Волкановски начал захватывать инициативу, что наглядно демонстрировала статистика – 22-21 и 25:15 во втором и третьем раундах по значимым ударам. Четвёртый и пятый раунды оказались равными, поэтому судейское решение многим может показаться спорным.

Раздельным решением судей победу одержал Алекс Волкановски – 48-47, 47-48, 48-47. Таким образом, титул чемпиона полулёгкой весовой категории остался за представителем Австралии.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 251.

UFC 2020. UFC 251, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски (W) - Макс Холлоуэй
12 июля 2020, воскресенье. 07:15 МСК
Александр Волкановски
Окончено
SD
Макс Холлоуэй
Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC
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