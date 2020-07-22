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Пётр Ян отреагировал на слова тренера о том, что он перед боем с Альдо получил перелом

Пётр Ян отреагировал на слова тренера о том, что он перед боем с Альдо получил перелом
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал слова своего тренера Джона Хатчинсона, который ранее рассказал, что его подопечный незадолго до боя с бразильцем Жозе Альдо получил перелом ноги. Напомним, 11 июля Ян победил Альдо и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, освобождённый до этого Генри Сехудо.

По словам россиянина, информация о переломе является не совсем верной.

«Перелома не было, был травмирован голеностоп. Последние три недели берёг ногу, не работал ей и тренировался аккуратно.

Если видели, в бою я ударил правой ногой всего два раза: в область головы. Но в целом мне это не мешало. Понимал, что можно делать, что нельзя», — приводит слова Яна Sports.ru.

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