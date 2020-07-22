Рой Джонс прокомментировал информацию о бое с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прокомментировал информацию о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Ранее стало известно, что легендарные боксёры ведут переговоры на тему проведения выставочного поединка.

Джонс признал, что его действительно интересует поединок с Тайсоном.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием.

Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет?» — цитирует Джонса «Спорт-экспресс».