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Рой Джонс может отменить бой с Майком Тайсоном

Рой Джонс может отменить бой с Майком Тайсоном
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что может отменить поединок с Майком Тайсоном, если ему не предоставят компенсацию за перенос поединка с 12 сентября на 28 ноября.

«Мне пришлось отменить другие дела ради этого боя, изменить расписание. Для меня это большая проблема, поэтому нам нужно вернуться за стол переговоров. Я больше не боксирую на постоянной основе, поэтому мне приходится зарабатывать на жизнь другими вещами. Если я отвлекаюсь от них, то должен рассчитывать на компенсацию.

Сейчас наши юристы обсуждают этот момент, они общаются между собой. Если в этом не окажется смысла, то бой может быть отменен. Почему я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября?

Они сказали, что хотят больше зрителей. Но если аудитория увеличится, это будут совсем другие деньги. Если вы полагаете, что у меня их предостаточно, то вынужден сообщить, что я не получаю больший процент. Так что посмотрим, как всё разрешится», — цитирует Джонса Daily Mail.

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