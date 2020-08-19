Менеджер Роя Джонса: бой против Тайсона состоится!

Менеджер Роя Джонса — младшего Жолт Барна заявил, что поединок боксёра с Майком Тайсоном состоится в любом случае, в том числе если его придётся перенести.
«Бой Роя Джонса — младшего с Тайсоном состоится! Оба бойца готовятся и с нетерпением ждут этого события! Рой и наша команда были на 100% готовы сразиться с Железным Майком 12 сентября, но команда Тайсона решила перенести мероприятие на 28 ноября, заявив, что ноябрь – лучшее время для мероприятий PPV и они уверены, что к тому времени все страны будут иметь право транслировать событие по телевидению.
Можно с уверенностью сказать, что это было чисто деловое решение. Бизнес есть бизнес. Рой хочет попросить у организаторов компенсацию, поскольку у него было серьезное деловое предложение из России на ноябрь, но он не сможет выехать из США в ноябре из-за риска, связанного с COVID-19, который страховая компания не допускает.
Адвокаты обеих сторон работают над взаимным соглашением о компенсации Рою Джонсу — младшему, поскольку все участники знают, что не его вина в переносе мероприятия на конец ноября. Весь мир ждет этого события, и мы его сделаем», — цитирует Барну пресс-служба Роя Джонса.
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