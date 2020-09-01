Видео: Тайсон готовится к бою с Роем Джонсом

В интернете появилось видео, посвящённое подготовке бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майка Тайсона к бою с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой из восьми раундов.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Fight Hype.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.