Чендлер — Хабибу: с днём рождения, скоро увидимся

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, подписавший контракт с UFC, опубликовал в «твиттере» пост, адресованный Хабибу Нурмагомедову, отметившему 32-летие 20 сентября.
В посте Чендлер опубликовал фотоколлаж, на котором он и Хабиб смотрят друг другу в глаза, а также написал «с днём рождения, скоро увидимся».
Ранее стало известно, что Чендлер выступит в UFC в качестве резервиста и сможет заменить в случае необходимости американца Джастина Гэтжи или всё того же Нурмагомедова.
Ранее Чендлер заявил, что считает величайшим бойцом в истории в лёгком весе именно Нурмагомедова. Американский боец сказал также, что бой с российским чемпионом является для него мечтой.
24 октября состоится встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, этот поединок возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
- 21 сентября 2020
-
07:09
-
00:08
- 20 сентября 2020
-
22:38
-
20:39
-
19:02
-
17:13
-
16:53
-
16:13
-
15:59
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:17
-
11:15
-
10:16
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:47
-
07:34
-
06:59
-
06:18
-
06:07
-
05:40
-
05:27
-
05:12
-
05:06
-
04:56
- 19 сентября 2020
-
23:55
-
23:35
-
22:07
-
19:40