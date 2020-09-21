Чендлер — Хабибу: с днём рождения, скоро увидимся

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, подписавший контракт с UFC, опубликовал в «твиттере» пост, адресованный Хабибу Нурмагомедову, отметившему 32-летие 20 сентября.

В посте Чендлер опубликовал фотоколлаж, на котором он и Хабиб смотрят друг другу в глаза, а также написал «с днём рождения, скоро увидимся».

Ранее стало известно, что Чендлер выступит в UFC в качестве резервиста и сможет заменить в случае необходимости американца Джастина Гэтжи или всё того же Нурмагомедова.

Ранее Чендлер заявил, что считает величайшим бойцом в истории в лёгком весе именно Нурмагомедова. Американский боец сказал также, что бой с российским чемпионом является для него мечтой.

24 октября состоится встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, этот поединок возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».