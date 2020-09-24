Гэтжи назвал Нурмагомедова лучшим бойцом современности

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил, что считает чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова первым номером сводного рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Напомним, в официальном рейтинге UFC Нурмагомедов располагается на второй строчке, уступая бывшему чемпиону промоушена в полутяжёлом весе Джону Джонсу.
«Я и правда считаю, что застолблю за собой место в истории, если смогу победить Хабиба, а затем Конора [Макгрегора]. Мне не по плечу чемпионская серия Андерсона Силвы, но в каком-то смысле это будет даже круче, так как Хабиб — лучший боец современности вне зависимости от весовых категорий», — сказал Гэтжи в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.
24 октября Гэтжи сразится с Нурмагомедовым за пояс UFC в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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