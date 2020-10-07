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Гэтжи обошёл Порье в рейтинге UFC и приблизился к Хабибу

Гэтжи обошёл Порье в рейтинге UFC и приблизился к Хабибу
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи отыграл одно место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Гэтжи поднялся на седьмое место, потеснив соотечественника Дастина Порье, опустившегося на восьмую строчку.

В первой тройке изменений не произошло: возглавляет рейтинг бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс, на втором месте располагается обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а замыкает тройку лучший средневес Исраэль Адесанья.

Следующим соперником Гэтжи станет Нурмагомедов, поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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