UFC 254: прогнозируемый кард турнира с главным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.
Основной кард
Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Фил Хоус — Якоб Малкоун
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.
Предварительный кард
Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи
Стефан Струве — Тай Туйваса
Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов
Да Юнь Чжун — Сэм Олви
? — Сергей Морозов
Лиана Джоджуа — Миранда Маверик
Кейси Кенни — Натаниэль Вуд
Жоэль Альварес — Александр Яковлев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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