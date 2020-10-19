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UFC 254: прогнозируемый кард турнира с главным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

UFC 254: прогнозируемый кард турнира с главным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Фил Хоус — Якоб Малкоун
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Предварительный кард

Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи
Стефан Струве — Тай Туйваса
Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов
Да Юнь Чжун — Сэм Олви
? — Сергей Морозов
Лиана Джоджуа — Миранда Маверик
Кейси Кенни — Натаниэль Вуд
Жоэль Альварес — Александр Яковлев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

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