Тренер Хабиба сравнил Гэтжи и Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сравнил Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора, будущего и бывшего соперников россиянина соответственно.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой в четвёртом раунде. Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Я думаю, что, если мы сможем перевести Гэтжи в борьбу, он не будет опаснее Конора Макгрегора. Конор — более мощный ударник, хотя и у Джастина с этим аспектом всё в порядке. Но Гэтжи — это, конечно, очень и очень серьёзный соперник, его будет не так просто перевести вниз. Правда, я не помню людей, которых Хабиб не смог бы перевести. Но в любом случае он будет делать попытки ещё и ещё, а Гэтжи от этого будет очень сильно уставать.
Гэтжи не чувствует себя в борьбе как дома. А вот Хабиб там в родной стихии. Так что если Гэтжи окажется внизу на спине, у него будут очень серьёзные проблемы», — приводит слова Мендеса ТАСС.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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