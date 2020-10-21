Нурмагомедов: готовлю себя к тому, чтобы сто раз повалить Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от поединка с временным чемпионом Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи пройдёт 24 октября.

«Мой соперник жёсткий, знает, как бить руками и ногами. Он временный чемпион. Динамит в кулаках у него есть. Гэтжи хорошо бьёт ногами.

Когда я хватаю соперников, всё меняется. Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и Дастин [Макгрегор и Порье]. Готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз.

Самое главное для меня — быть ближе к семье, друзьям. Самое важное — семья. Горжусь этими вещами. Я считаю, что был хорошим ребёнком для отца», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.