Хабиб признал, что вряд ли приблизится к Мохаммеду Али и Майку Тайсону

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к сравнению с легендарными боксёрами Мохаммедом Али и Майком Тайсоном. У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

«Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон — почти. Когда я рос, смотрел на этих людей, как они выступают. Вряд ли смогу приблизиться к этим людям. Посмотрим, что будет в будущем.

Когда я завершу карьеру, просто хочу быть неоспоримым чемпионом в лёгком весе. У меня есть много целей, посмотрим», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

24 октября Хабибу предстоит защита титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.