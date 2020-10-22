Фото: Гейджи пристально смотрит на пояс Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе дуэли взглядов с обладателем пояса UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, бой Нурмагомедов — Гейджи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Хочу этот пояс!» — подписал Гейджи фото, на котором он пристально смотрит на пояс Хабиба.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джастина Гейджи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гейджи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.
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