Мораес: Гэтжи совершит апсет. Он справится с тейкдаунами Хабиба

Бразильский боец MMA Марлон Мораес поделился ожиданиями в преддверии поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
По мнению Мораеса, Гэтжи сможет победить Нурмагомедова.
«Гэтжи совершит апсет. Всё зависит от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами. Думаю, он справится», — приводит его слова BJPenn.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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