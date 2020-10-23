Волков на 5 кг перевесил соперника на турнире UFC 254

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, оказался тяжелее Уолта Харриса на 11 фунтов, или 5 кг. Напомним, Волков и Харрис сразятся на турнире UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Все россияне, которые выступят на турнире UFC 254, успешно сделали вес. Помимо Волкова это Хабиб Нурмагомедов и Лиана Джоджуа.

Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.