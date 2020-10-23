«Я готов умереть». Гэтжи пообещал не сдаваться, если Хабиб возьмёт его на удушающий

Американский боец MMA Джастин Гэтжи заявил, что не станет сдаваться в поединке с обладателем пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если тому удастся применить удушающий приём. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Я не буду сдаваться, если будет удушающий приём. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», — приводит слова Гэтжи ТАСС.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 23 октября 2020
-
15:21
-
14:17
-
14:01
-
13:28
-
13:03
-
12:25
-
12:14
-
12:03
-
11:57
-
11:33
-
11:10
-
10:44
-
10:28
-
10:14
-
09:40
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:13
-
08:49
-
08:44
-
08:17
-
07:58
-
05:31
-
00:35
-
00:21
- 22 октября 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:29
-
21:26
-
21:00
-
19:10
-
18:14
-
17:29
-
16:56