«Я готов умереть». Гэтжи пообещал не сдаваться, если Хабиб возьмёт его на удушающий

Американский боец MMA Джастин Гэтжи заявил, что не станет сдаваться в поединке с обладателем пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если тому удастся применить удушающий приём. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Я не буду сдаваться, если будет удушающий приём. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.