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Джоджуа: хотела сражаться дальше, но мне не дали возможности

Джоджуа: хотела сражаться дальше, но мне не дали возможности
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в женском наилегчайшем весе Лиана Джоджуа опубликовала первый пост после поединка на турнире UFC 254, в котором она досрочно проиграла дебютантке лиги Миранде Маверик.

«К сожалению, и такое случается. Хотела сражаться дальше, но мне не дали возможности это осуществить», — написала Джоджуа в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в социальной сети.

Напомним, Джоджуа в первом раунде получила серьёзную травму — Маверик ударом локтем разбила ей нос. В результате в перерыве между раундами рефери остановил встречу, присудив победу Миранде. Лиана была против такого решения.

В главном событии шоу UFC 254 выступят Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.

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Лиана Джоджуа пропустила слишком много ударов, и доктор остановил схватку уже в первом перерыве.
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