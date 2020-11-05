Фигейредо — Перес, Шевченко — Майя. Промо к турниру UFC 255
21 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.
Соглавным поединком турнира UFC 255 будет бой чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Дженнифер Майей.
Пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.
Напомним, Дейвисон Фигейредо завоевал титул чемпиона в июле 2020 года. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса.
Алекс Перес провёл свой последний поединок 6 июня 2020 года, победив нокаутом Жуссьера Формигу.
Тзначально соперником Фигейредо должен был стать Коди Гарбрандт, но он выбыл из поединка из-за травмы.
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