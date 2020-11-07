Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В WBC официально представили пояс для боя Тайсон — Джонс. На нём написан слоган BLM

В WBC официально представили пояс для боя Тайсон — Джонс. На нём написан слоган BLM
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Руководство WBC продолжает подготовку к выставочному поединку, в котором встретятся легенды профессионального бокса, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.

Невзирая на статус схватки, боксёрам будет полагаться специальный пояс. Во Всемирном боксёрском совете показали, как он будет выглядеть. На традиционном ремне зелёного цвета будут изображены фото Тайсона и Джонса. Кроме того, на пояс будет нанесён слоган Black Lives Matter и изображён логотип соответствующего движения.

Фотографии можно посмотреть на официально странице WBC в «Инстаграме».

Напомним, схватка Тайсон — Джонс пройдёт в штате Калифорния 28 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020