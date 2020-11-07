В WBC официально представили пояс для боя Тайсон — Джонс. На нём написан слоган BLM

Руководство WBC продолжает подготовку к выставочному поединку, в котором встретятся легенды профессионального бокса, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.

Невзирая на статус схватки, боксёрам будет полагаться специальный пояс. Во Всемирном боксёрском совете показали, как он будет выглядеть. На традиционном ремне зелёного цвета будут изображены фото Тайсона и Джонса. Кроме того, на пояс будет нанесён слоган Black Lives Matter и изображён логотип соответствующего движения.

Фотографии можно посмотреть на официально странице WBC в «Инстаграме».

Напомним, схватка Тайсон — Джонс пройдёт в штате Калифорния 28 ноября.