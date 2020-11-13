Фрейре нокаутировал Карвалью в главном бою Bellator 252. Видео
В «Твиттере» появилось видео, как бразильский боец смешанных единоборств Патрисио Фрейре победил португальца Педру Карвалью в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся в ночь с 12 на 13 ноября мск. Фрейре нокаутировал Карвалью в первом раунде.
Права на видео принадлежат компании ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» MMA Junkie.
Патрисио Фрейре защитил пояс Bellator в полулёгком весе. Бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. Его победная серия составляет шесть боёв. Педру Карвалью потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах. У португальца закончилась победная серия, которая длилась шесть боёв.
Фрейре прокомментировал победу над Карвалью в главном бою Bellator 252
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