Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фрейре нокаутировал Карвалью в главном бою Bellator 252. Видео

Фрейре нокаутировал Карвалью в главном бою Bellator 252. Видео
Бокс/ММА / Bellator 0

В «Твиттере» появилось видео, как бразильский боец смешанных единоборств Патрисио Фрейре победил португальца Педру Карвалью в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся в ночь с 12 на 13 ноября мск. Фрейре нокаутировал Карвалью в первом раунде.

Права на видео принадлежат компании ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» MMA Junkie.

Патрисио Фрейре защитил пояс Bellator в полулёгком весе. Бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. Его победная серия составляет шесть боёв. Педру Карвалью потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах. У португальца закончилась победная серия, которая длилась шесть боёв.

Фрейре прокомментировал победу над Карвалью в главном бою Bellator 252
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020