Фрейре нокаутировал Карвалью в главном бою Bellator 252. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как бразильский боец смешанных единоборств Патрисио Фрейре победил португальца Педру Карвалью в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся в ночь с 12 на 13 ноября мск. Фрейре нокаутировал Карвалью в первом раунде.

Права на видео принадлежат компании ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» MMA Junkie.

Патрисио Фрейре защитил пояс Bellator в полулёгком весе. Бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. Его победная серия составляет шесть боёв. Педру Карвалью потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах. У португальца закончилась победная серия, которая длилась шесть боёв.