Уайт: Андраде — Шевченко — очень классный бой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он планирует провести поединок между Джессикой Андраде и Валентиной Шевченко.



«Невзирая на то что Шевченко проиграла один раунд, она полностью доминировала. При этом Майя — очень жёсткая и серьёзная противница.



Что касается дальнейших планов, то думаю, что Андраде — Шевченко — очень классный бой. Шевченко нужна та соперница, у которой будет шанс победить. Андраде — из тех, у кого есть шанс на успех», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции по окончании турнира UFC 255.



Напомним, что не так давно Андраде перешла в наилегчайший вес. В первом поединке в этом дивизионе она нокаутировала экс-претендентку на титул Кейтлин Чукагян.



Шевченко на турнире UFC 255 встретилась с бразильянкой Ариане Липски. Бой продлился два раунда и закончился победой Антонины Шевченко техническим нокаутом. Таким образом, Антонина одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.