Опубликовано видео нокаута в бою Тим Цзю — Морган

В «Инстаграме» выложили видео нокаута, который случился в боксёрском поединке с участием Тима Цзю и Боуина Моргана. Напомним, Цзю нокаутировал соперника в первом раунде.

Права на видео принадлежат Fox Sports. Ролик можно посмотреть на странице foxsportsaus в «Инстаграме».

Таким образом, Цзю-младший, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Цзю — Морган.