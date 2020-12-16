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Опубликовано видео нокаута в бою Тим Цзю — Морган

Опубликовано видео нокаута в бою Тим Цзю — Морган
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В «Инстаграме» выложили видео нокаута, который случился в боксёрском поединке с участием Тима Цзю и Боуина Моргана. Напомним, Цзю нокаутировал соперника в первом раунде.

Права на видео принадлежат Fox Sports. Ролик можно посмотреть на странице foxsportsaus в «Инстаграме».

Таким образом, Цзю-младший, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Цзю — Морган.

Тим Цзю прокомментировал победу над Морганом
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