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Дана Уайт отреагировал на желание Холлоуэя стать запасным в бою Конор — Порье

Дана Уайт отреагировал на желание Холлоуэя стать запасным в бою Конор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на заявление бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя, выразившего готовность в случае необходимости заменить кого-либо в паре Конор МакгрегорДастин Порье на турнире UFC 257.

«Думаю, что Холлоуэй заслуживает того, чтобы отправиться домой и немного отдохнуть. Я уважаю это, но ему необходимо хорошо восстановиться», — сказал функционер на пресс-конференции после завершения турнира UFC Fight Island 7.

Напомним, в главном событии шоу Макс Холлоуэй в эффектном стиле победил Келвина Каттара единогласным решением судей. После он заявил о готовности стать запасным на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье. Эта встреча пройдёт 23 января и возглавит турнир UFC 257.

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