Порье: я собираюсь нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.

«Я собираюсь нокаутировать Конора в первом раунде. Вот как я вижу завершение этого боя», — рассказал Порье в интервью официальному YouTube-каналу UFC.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор Макгрегор нокаутировал Дастина Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дастин Порье, которые выйдут в октагон на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск. Бой возглавит кард турнира.