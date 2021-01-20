Порье: я собираюсь нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.
«Я собираюсь нокаутировать Конора в первом раунде. Вот как я вижу завершение этого боя», — рассказал Порье в интервью официальному YouTube-каналу UFC.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор Макгрегор нокаутировал Дастина Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дастин Порье, которые выйдут в октагон на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск. Бой возглавит кард турнира.
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