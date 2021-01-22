Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на UFC 257

Издание Independent сообщило о гонорарах бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье, которые проведут матч-реванш на турнире UFC 257 в ближайшие выходные. Макгрегор заработает $ 5 млн, а Порье — $ 1 млн. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. На счету Конора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У Дастина 26 побед и шесть поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби ранним утром 24 января мск.