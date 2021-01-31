Бой Розенструйка и Гейна перенесён, он возглавит турнир UFC 27 февраля
Боец UFC Жаирзиньо Розенструйк сообщил о переносе поединка с Сирилом Гейном на 27 февраля. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 186.
«Леди и джентльмены, мой бой с Сирилом Гейном перенесен на 27 февраля. Пять раундов по пять минут. Главное событие», — написал Розенструйк в своём «твиттере».
Турнир UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе 27 февраля должен был возглавить бой Доминика Рейеса и Иржи Прохазки.
Розенструйк провёл в профессиональных смешанных единоборствах 12 поединков, в которых одержал 11 побед. Последний бой Розенструйк провёл в августе 2020 года и победил Джуниора дос Сантоса.
Сирил Гейн в ММА провёл семь поединков и одержал в них семь побед. В декабре 2020 года Гейн в последнем поединке также победил дос Сантоса.
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