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Бой Розенструйка и Гейна перенесён, он возглавит турнир UFC 27 февраля

Бой Розенструйка и Гейна перенесён, он возглавит турнир UFC 27 февраля
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Жаирзиньо Розенструйк сообщил о переносе поединка с Сирилом Гейном на 27 февраля. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 186.

«Леди и джентльмены, мой бой с Сирилом Гейном перенесен на 27 февраля. Пять раундов по пять минут. Главное событие», — написал Розенструйк в своём «твиттере».

Турнир UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе 27 февраля должен был возглавить бой Доминика Рейеса и Иржи Прохазки.

Розенструйк провёл в профессиональных смешанных единоборствах 12 поединков, в которых одержал 11 побед. Последний бой Розенструйк провёл в августе 2020 года и победил Джуниора дос Сантоса.

Сирил Гейн в ММА провёл семь поединков и одержал в них семь побед. В декабре 2020 года Гейн в последнем поединке также победил дос Сантоса.

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