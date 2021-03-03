Хабиб Нурмагомедов: были моменты, когда я не соглашался с отцом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с отцом Абдулманапом, который также был его тренером. Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в июле 2020 года.
«Были моменты, когда я не соглашался с ним или он не соглашался со мной. Но мы всегда находили какой-то компромисс и приходили к общему решению.
Бывало, что я не понимал, почему мой отец что-то мне говорит в тот или иной момент. Но он сказал мне: «Просто сделай это, ты придёшь к результату». В 80% случаев, когда я так думал, я пришёл к результату и понял, что мой отец был прав.
Он продолжал настаивать на своём и, даже если я не соглашался, я просто следовал его инструкциям, и результат был на 90 процентов положительным для меня», — цитирует Хабиба Нурмагомедова Esquire.
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