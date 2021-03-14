Рой Джонс о Марвине Хаглере: мне будет его не хватать

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс отреагировал на смерть абсолютного чемпиона мира по боксу Марвина Хаглера.

«Моё сердце принадлежит семье легенды, научившей меня истинному значению слова «последовательность». Его будет не хватать», – написал Рой Джонс в своём аккаунте в «Инстаграме».

Хаглер скончался в возрасте 66 лет. Один из сыновей Хаглера рассказал, что его отец был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире в субботу, 13 марта, после того, как у него дома возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Примерно через 4 часа семья была уведомлена о его смерти, причина которой пока не установлена.

Хаглер являлся одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса. Он становился чемпионом мира WBC в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира WBA в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира IBF в среднем весе (1983-1987). «Боец года» по версии журнала The Ring 1983 и 1985 гг. Член Международного зала славы бокса (IBHOF) с 1993 г., член Мирового зала славы бокса (WBHOF) с 1992 г.