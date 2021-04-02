Василевский оценил желание Усмана Нурмагомедова стать лучше Хабиба

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал слова бойца Bellator Усмана Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов-младший, который в ночь со 2 на 3 апреля мск сразится с Майком Хэмелом на турнире Bellator 255, заявил, что намерен стать лучше своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона UFC в лёгком весе.

«В поединке с Майком Хэмелом всё будет зависеть только от Усмана Нурмагомедова и его желания. Для этого у него есть все козыри, а главное, люди, которые готовы ему помогать. Могу сказать, что рядом с ним всегда находится его команда: менеджеры, тренеры, Хабиб.

Для начала Усману можно попробовать себя в Bellator, а потом уже в UFC. Своих братьев Хабиб всегда настраивает и направляет на правильную дорогу, с его поддержкой ребятам всегда проще. Хорошо, что у Усмана есть желание стать улучшенной версией Хабиба, надо всё доказывать», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.