Александр Емельяненко — о клипе Моргенштерна: когда мозгов нет, и не такое снимешь

Ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями об известном рэп-исполнителе Моргенштерне. В частности, Емельяненко отреагировал на один из клипов артиста, в котором тот высмеивает католичество, снимаясь в сутане Папы Римского.

«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна. Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».

Напомним, не так давно среди бойцов ММА начали живо обсуждать творчество Моргенштерна. Первым с критикой в адрес певца выступил Александр Шлеменко, после к нему присоединились и другие известные спортсмены.