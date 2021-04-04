Александр Емельяненко — о клипе Моргенштерна: когда мозгов нет, и не такое снимешь
Ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями об известном рэп-исполнителе Моргенштерне. В частности, Емельяненко отреагировал на один из клипов артиста, в котором тот высмеивает католичество, снимаясь в сутане Папы Римского.
«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна. Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».
Напомним, не так давно среди бойцов ММА начали живо обсуждать творчество Моргенштерна. Первым с критикой в адрес певца выступил Александр Шлеменко, после к нему присоединились и другие известные спортсмены.
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